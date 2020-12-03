Артистка померла у віці 76 років.

Російська і радянська актриса Ніна Акімова померла на 76 році життя. За попередніми даними, вона померла з природних причин.

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Про це повідомляє "МК".

Артистку знайшли у неї в квартирі оголеною. На її обличчі були зафіксовані пошкодження - садно на лобі і гематоми в області очей. Тому поки поліція проводить перевірку.

Варто нагадати, що в 2019 році Акімова потрапляла в лікарню з побоями. А в 2020 році вона ненадовго зникала. Директор театру, де працювала артистка, навіть подавала заяву в поліцію.

Чим відома Ніна Акімова:

З 1983 року вона була актрисою в російському академічному молодіжному театрі

Також вона зіграла у фільмах "Дуель", "Місто - одна вулиця", "Заметіль", "Серце матері", "Дубравка", "В бездоріжжя" та інших

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Автор: УНІАН