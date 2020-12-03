Актриса померла / RAMT.RU
Російська і радянська актриса Ніна Акімова померла на 76 році життя. За попередніми даними, вона померла з природних причин.
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Про це повідомляє "МК".
Артистку знайшли у неї в квартирі оголеною. На її обличчі були зафіксовані пошкодження - садно на лобі і гематоми в області очей. Тому поки поліція проводить перевірку.
Варто нагадати, що в 2019 році Акімова потрапляла в лікарню з побоями. А в 2020 році вона ненадовго зникала. Директор театру, де працювала артистка, навіть подавала заяву в поліцію.
Чим відома Ніна Акімова:
- З 1983 року вона була актрисою в російському академічному молодіжному театрі
- Також вона зіграла у фільмах "Дуель", "Місто - одна вулиця", "Заметіль", "Серце матері", "Дубравка", "В бездоріжжя" та інших
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