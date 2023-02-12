Світлана Готочкіна довго не протрималася в шоу.

Український актор Тарас Цимбалюк дав відверте інтерв'ю Григорію Решетнику і трохи розповів про своє особисте життя. Зараз він зустрічається з бізнесвумен Світланою Готочкіною.

В ході бесіди Григорій нагадав Тарасу, що його кохана, виявляється, брала участь в четвертому сезоні романтичного реаліті "Холостяк". Дівчина познайомилася з головним героєм на першій вечірці, але троянду не отримала. Тому в кінці першого дня на проекті вона вирушила додому.

Однак, як каже сам Тарас, він не дивився шоу за участю коханої. За його словами, їхні життєві плани повністю збігаються. До того ж вони мріють про міцну сім'ю.

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Також Цимбалюк додав, що у Світлани є харизма, яка його притягує, і почуття гумору. Близько місяця з дня знайомства вони спілкувалися тільки телефоном, і вже тоді, як зізнався Тарас, він закохався в дівчину.

"Найголовніше сталося через три дні, здається. Світлана була в Польщі, ми зідзвонилися по WhatsApp, ніхто не очікував нічого від цього дзвінка. Ми проговорили чотири години. У нас настільки трапився синхрон по почуттю гумору, нам було цікаво дізнатися один про одного хоч що-небудь. Свєтуся дуже ініціативна, у неї є харизма, яка притягує мене особисто", - сказав секс-символ українського кіно.

Нагадаємо, раніше Цимбалюк відповів, чому не пішов служити після повістки.

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