Філіп Бедросович не вперше потрапляє в центр обговорення через свої витівки.

Російський артист-путініст Філіп Кіркоров любить бути в центрі уваги, але далеко не завжди обговорення навколо нього розгортаються в позитивному ключі. Останнім часом все частіше він стає головним героєм конфузів або скандалів.

Зараз, як повідомляють росЗМІ, екс-чоловік Пугачової визвірився на Марію Шукшину - ще одну не менш відому прихильницю путінського режиму.

Як відомо, в Росії цього року зняли пародію на фільм "Іронія долі, або з легкою парою", де Кіркорову дісталася роль Іполита. Шукшина гостро розкритикувала його роль в картині, натякнувши на те, що Філіп - бездарність:

Відео дня

"Ось ще один напад несмаку. Кіркоров-"жар-птиця" в ролі Іполита. Дивно, що він не в ролі Наді. У повному складі Філі та інші "хрюші". Яка гидота ваша заливна риба!".

Ось як на коментар Шукшиної відреагував Філіп Кіркоров:

"Ця Шукшина божевільна! Спочатку стань Філіпом Кіркоровим, Відпрацюй 35 років. А ти один аншлаг, с*ка, зібрала? Подивися на пику свою нещасну! З таким прізвищем, але така зла. Злиденна. Хто ти така, щоб говорити про мене? Ти пил!".

Нагадаємо, через підтримку агресивного путінського режиму Філіпу Кіркорову хочуть заборонити в'їзд до США. Відповідну заяву вже подали місцеві активісти до профільних відомств.

Якщо заборона почне діяти, тоді екс-чоловік Пугачової більше не зможе відвідувати свій розкішний особняк в Майамі, куплений 9 років тому.

Вас також можуть зацікавити новини: