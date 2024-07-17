Причини смерті поки що не розкривають.

Український актор театру і кіно Дар'юш Есламі, який грав у серіалі "Слуга Народу", пішов з життя 16 липня. Його серце зупинилося з невідомих причин.

На момент смерті артисту було всього 24 роки. Сумну звістку повідомили колеги актора з Театру на Подолі, де він працював останні роки. У своїх соцмережах вони висловили сум та співчуття рідним.

"Сьогодні зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним і близьким", – написали на Instagram-сторінці театру.

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Болем також поділилася мама актора. У своєму дописі жінка натякнула, що в Есламі були проблеми з серцем.

"Не могла надивитися на тебе, не могла надихатися тобою, постійний дефіцит тебе відчувала, боялася вголос і публічно тобою пишатися, щоб не злякати, і як я була щаслива твоїми успіхами і перемогами. Я пишаюся тобою, моє найбільше кохання всього мого життя! Добрішого за твоє серце, хоч і такого хворого, я не знаю. Спасибі тобі, сину, що вибрав нас у батьки, що був із нами всі ці майже 25 років! Ти давав нам надію, ми жили тільки заради тебе", – зі скорботою написала мама Дар'юша.

До слова, артист закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Пізніше він навчався у майстерні Остропольського та майстерні Чхаїдзе. За доволі короткий час роботи у Театрі на Подолі Есламі встиг зіграти у виставах "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти", "Шановні божевільні". У 2023 році він зіграв у фільмі "Капітан Бровари".

Нагадаємо, раніше помер відомий американський актор Річард Сіммонс.

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