Вона сказала, що її серце зараз з народом України.

Відома американська актриса українського походження Мілла Йовович відреагувала на сьогоднішній масований обстріл України.

Вона опублікувала емоційний пост в Instagram.

"Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила і милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними", - написала Мілла.

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Актриса зазначила, що відчуває себе розбитою через цю новину.

"У цьому світі так багато ненависті, репресій і образ. Я хочу, щоб люди залишили один одного в спокої. Я хотіла написати про день корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома. Набридли самовдоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять", - повідомила вона.

Йовович додала, що сьогодні сумує разом з народом України.

Обстріл України 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, вранці росіяни завдали більше 84 ракетних і авіаційних ударів по території України.

Удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Загинули 14 українців, ще 97 отримали поранення.

УНІАН показував, як українські знаменитості відреагували на масовану атаку.

У той же час відомий режисер Оксана Байрак зробила чергову скандальну заяву, а українська блогерка Софія Стужук знайшла "пояснення" бомбардуванням Києва.

А український телеведучий Андрій Бєдняков і співачка Надя Дорофєєва показали, як їхні підписники з Росії відреагували на обстріл країни.

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