Бойовики кинули на штурм непідготовленого Звягінцева.

38-річний артист Концертного оркестру духових інструментів та ансамблю "Септет-джаз" Микола Звягінцев убитий у боях за Маріуполь.

Відомо, що Звягінцев воював у "армії ДНР". У мережі пишуть, що окупанти кинули його на передову, хоча він не був підготовлений належним чином.

"Кремль продовжує утилізувати жителів Донбасу в безглуздій війні. Під Маріуполем пустили на м'ясо відомого джазового музиканта Донецької філармонії Миколи Звягінцева. Без підготовки кинули на передову, і результат виявився передбачуваний", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше окупанти розстріляли екс-бойфренда Регіни Тодоренко.

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