Він сказав, з ким спить ночами.

Український артист Олег Винник дав перше велике інтерв'ю за час повномасштабного російського вторгнення. Він розповів і про своє здоров'я, і про переїзд до Німеччини, і навіть про особисте життя.

Останнє, до речі, дуже цікавить його шанувальників, адже знаменитість приховує свою дружину і дитину. Втім, українці впевнені, що він одружений зі своєю бек-вокалісткою Таюне. Сам артист ніяк не коментує ці підозри.

І тільки в останньому інтерв'ю він трохи відкрив завісу свого особистого життя. У тизері до інтерв'ю для YouTube-каналу "Крупним планом" він сказав, що у нього дійсно є кохана жінка, яка завжди перебуває поруч з ним.

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"Та, яка найближча мені. З якою я часто сплю. Вона, не він. Ви її знаєте", - сказав Винник.

Про що шкодує Олег Винник

Артист розповів, що дійсно зараз перебуває в Німеччині на лікуванні. За його словами, цим захворюванням страждають всього 2% німців.

У зв'язку з тим, що він живе за кордоном, він не може повноцінно брати участь в житті України. Винник сказав, що найбільше шкодує про те, що не вступив до лав ЗСУ і не пішов захищати рідну країну на фронті.

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