Еллерт вже подумує про дату весілля.

Переможець проекту "Холостячка", комік Олександр Еллерт написав пост в Instagram, в якому натякнув на весілля з актрисою Ксенією Мішиною.

"Наступного року вести не буду (весілля, - УНІАН), буду з Ксю ходити і вибирати. Так, до речі, питання "Коли весілля?" я чув частіше, ніж сомельє "А можна мені біленького ще?" Що ж! Подивімось дати на 2022... які там цікаві... що астрологи кажуть", - написав Олександр.

Відзначимо, що на пост-шоу проекту "Холостяк. Життя після проекту" Ксенія висловила надію на те, що її коханий наступного року зробить їй пропозицію руки і серця.

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Автор: Діана Могилєвич