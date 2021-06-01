Переможець проекту "Холостячка", комік Олександр Еллерт написав пост в Instagram, в якому натякнув на весілля з актрисою Ксенією Мішиною.
"Наступного року вести не буду (весілля, - УНІАН), буду з Ксю ходити і вибирати. Так, до речі, питання "Коли весілля?" я чув частіше, ніж сомельє "А можна мені біленького ще?" Що ж! Подивімось дати на 2022... які там цікаві... що астрологи кажуть", - написав Олександр.
Відзначимо, що на пост-шоу проекту "Холостяк. Життя після проекту" Ксенія висловила надію на те, що її коханий наступного року зробить їй пропозицію руки і серця.
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