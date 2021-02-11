Співак скинув зайву вагу.

Російський співак Олександр Медведєв (Шура) схуд на 35 кілограмів.

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У соціальній мережі Instgram він показав своє обличчя великим планом. Дійсно, на останніх фото він виглядає стрункішим ніж на більш ранніх.

"Переглядаю старі фотографії і не можу повірити, що я схуд на 35 кг! Ряха звичайно у мене була знатна. Бережіть себе і стежте за своїм здоров'ям", - написав Шура.

Артист розповів, що у нього була грижа в шлунку. Лікарі за допомогою хірургічного втручання видалили йому грижу. Потім він перейшов на правильне харчування.

Шанувальники Шури відзначили, що він в будь-якому вигляді був чарівним. Але, то яку роботу він виконав над своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом, гідно поваги.

Хто такий Олександр Медведєв:

Шура з 17 років почав виконувати пісні новосибірського композитора Павла Єсеніна

Пік його популярності припадає на кінець 1990-х років

Придбав популярність внаслідок епатажної манери виконання і своєї зовнішності - особливістю виконавця до деякого часу була відсутність передніх зубів. У січні 2003 року поставив зубні протези

У березні 2020 року Шура переніс екстрену операцію з видалення грижі стравохідного отвору діафрагми, яка стала у нього перероджуватися в рак. Лікарі припустили, що вона у нього поступово з'явилася через його надмірну повноту і настійно порекомендували йому негайно схуднути на 30-40 кілограм, прописавши йому найсуворішу онкодієту, що він одразу ж і зробив

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Автор: УНІАН