Російський співак Олександр Медведєв (Шура) схуд на 35 кілограмів.
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У соціальній мережі Instgram він показав своє обличчя великим планом. Дійсно, на останніх фото він виглядає стрункішим ніж на більш ранніх.
"Переглядаю старі фотографії і не можу повірити, що я схуд на 35 кг! Ряха звичайно у мене була знатна. Бережіть себе і стежте за своїм здоров'ям", - написав Шура.
Артист розповів, що у нього була грижа в шлунку. Лікарі за допомогою хірургічного втручання видалили йому грижу. Потім він перейшов на правильне харчування.
Шанувальники Шури відзначили, що він в будь-якому вигляді був чарівним. Але, то яку роботу він виконав над своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом, гідно поваги.
Хто такий Олександр Медведєв:
- Шура з 17 років почав виконувати пісні новосибірського композитора Павла Єсеніна
- Пік його популярності припадає на кінець 1990-х років
- Придбав популярність внаслідок епатажної манери виконання і своєї зовнішності - особливістю виконавця до деякого часу була відсутність передніх зубів. У січні 2003 року поставив зубні протези
- У березні 2020 року Шура переніс екстрену операцію з видалення грижі стравохідного отвору діафрагми, яка стала у нього перероджуватися в рак. Лікарі припустили, що вона у нього поступово з'явилася через його надмірну повноту і настійно порекомендували йому негайно схуднути на 30-40 кілограм, прописавши йому найсуворішу онкодієту, що він одразу ж і зробив
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