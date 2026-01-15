'Не впевнений, що заслуговую': Зеленський вручив Терену почесний орден (фото)

Ветеран прокоментував нагородження.

Ветеран російсько-української війни та головний герой 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Олександр Терен отримав від президента орден "За заслуги" III ступеня.

Про це колишній військовослужбовець розповів у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши знімки з моменту зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами Терена, він ніколи не діяв заради отримання винагород - лише хотів робити "хоч щось корисне після того, як прокинувся":

"Я ніколи не просив медалей чи відзнак. Просто завжди викладався на повну, не чекаючи нагороди. Бо інакше - навіщо тоді взагалі щось робити? У мене є татуювання на нозі (не всі тату вивелися). Я нечасто про нього згадую - та й дивитися туди тепер немає особливих причин. Там написано "кожному по заслугах". Я зробив його у 22–23 роки. Я не впевнений, що заслуговую на нагороди. Але приймаю їх із вдячністю - бо це означає, що я не даремно прокинувся і зробив щось корисне. Прокидайтеся. Йдіть вперед!".

Як відомо, Олександр Терен зазнав важкого поранення в ході Слобожанського контрнаступу у серпні 2022 року. У День прапора минулого року він публікував свою останню фотографію на війні.

