Усик зачарував мережу тренуванням з найменшою донькою (відео)

Марії такі заняття явно до душі.

Український непереможений професійний боксер Олександр Усик показав, як його маленька донька Марія "допомагає" йому займатися спортом вдома.

В Instagram-блозі спортсмена, за яким слідкує понад 3,6 мільйона акаунтів, з'явилося відео, на якому маленька донька радісно стрибає на дивані. Усик підходить до дівчинки, бере її на руки та починає своє тренування - він робить присідання з дитиною на руках. У моменти, коли спортсмен підіймається, він високо підкидає доньку вгору.

Марії, судячи з її широкої посмішки, такі тренування з батьком подобаються. На відео розкрито і вагу дівчинки:

Відео дня

"Марія, 16 кілограмів. Так виглядає домашнє тренування".

Як відомо, Олександр Усик одружений із Катериною Усик, з якою знайомий ще зі шкільних років. Пара офіційно побралася у 2009 році, задовго до того, як Усик став зіркою світового боксу.

Катерина не є публічною медійною персоною, однак регулярно супроводжує чоловіка на важливих подіях і поєдинках, підтримує його кар’єру та займається сімейними й благодійними проєктами.

Подружжя виховує чотирьох дітей: двох синів і двох доньок. Старша донька Єлизавета народилася у 2010 році, син Кирило - у 2013-му, молодший син Михайло - у 2015 році, а наймолодша донька Марія з’явилася на світ у січні 2024 року.

