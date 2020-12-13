Жилінський помер / facebook.com/vsevolod.chebodaiev
Український композитор і автор пісень Олександр Жилінський помер у віці 65 років.
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Про це повідомив народний артист України, музичний продюсер Юрій Квеленков в Facebook.
"Прощай дорогий. Ми зідзвонювалися пару років тому і хотіли відродити "Веселад". Він сказав, що двічі в одну річку не ввійдеш.... так з'явився конкурс "StarTime". А останній раз, він дзвонив мені пару місяців тому. Хотів зустрітися....Мори прийшли на землю. Всі ознаки кінця, описаного в Книзі одкровень", - написав артист.
Хто такий Олександр Жилінський:
- Композитор народився в 1955 році в місті Бердянську
- Його творча діяльність почалася з 1972 року
- Пісні Жилінського можна почути у виконанні Віталія Білоножка, Таїсії Повалій, Павла Зіброва та багатьох інших
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