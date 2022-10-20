Днями з'явилася перша за довгий час пісня від Віри Брежнєвої. Спільно з українською співачкою TAYANNA вона заспівала українською мовою. Це друга україномовна композиція в її дискографії.

Співачка Віра Брежнєва випустила спільну пісню з TAYANNA. Композиція отримала назву "Вишиванка" і була виконана українською мовою.

Для багатьох це стало шоком, адже Брежнєва довгі роки працювала в РФ і представляла саме російський шоу-бізнес. Однак після 24 лютого вона чітко проявила позицію Українки, обірвавши всі зв'язки з РФ.

Україномовна композиція змусила багатьох виконавців і музичних критиків висловити свою думку. Наприклад, Вірі пригадали, як в інтерв'ю 2019 року вона заявила, що не вважає себе українською співачкою. Аргументувала це тим, що у неї немає пісень українською мовою.

Однак є й ті, хто заступився за Брежнєву. Наприклад, співачка Оля Цибульська міркує, що краще, коли людина усвідомлює свої помилки, робить висновки і змінює хибну думку на правильну.

"Ви мені без кінця скидаєте інтерв'ю Віри Брежнєвої, де вона говорить про те, що не відчуває себе українською співачкою і говорите, що їх реліз з TAYANNA – це жах, тому що вона "перевзулася". Подумаємо з боку, що краще: Віра Брежнєва, яка не відчувала себе українською співачкою, але етнічно – Українка, і після повномасштабного вторгнення нарешті "докумекала" і активно підтримує Україну, і робить все для того, щоб світ звертав на нас увагу і наближає перемогу?", - каже Оля.

Адже є й інші приклади. Наприклад, Ані Лорак, яка кричала, що вона народна артистка України, а в кінцевому рахунку вона промовчала про війну і цинічно продовжує працювати в Москві. Саме Лорак Цибульська і порівняла з Брежнєвою.

"Або Ані Лорак, яка все життя била себе в груди і співала Івасюка, кричала, що вона народна артистка? Ви просто задумайтеся. Помилки допускають всі, питання в іншому - як людина приходить до висновків і що вона в підсумку робить для країни реально", - резюмувала Оля Цибульська.

Віра Брежнєва і TAYANNA- "Вишиванка": офіційний кліп

Реакція соцмереж на кліп

Ось що пишуть коментатори під відеороботою:

Дуже ніжно!

Віра Брежнєва - моя улюблена співачка, обожнюю її. Щастя їй бажаю! Приємний голос, приємна зовнішність і взагалі їй рівних немає!

Дуже красива пісня! Так красиво звучить на нашій мові!

Мелодія зачаровує! Мурашки!

Позиція Віри Брежнєвої про війну в Україні

Попри те, що уродженка міста Кам'янське Дніпропетровської області Віра Брежнєва останні 8 років спокійно виступала в Росії, відвідувала світські заходи і будувала там своє життя, після події 24 лютого вона поїхала до Польщі. Там виконавиця забула про свою кар'єру і почала допомагати рідній країні фізичною працею - збирала і грузила гуманітарну допомогу для біженців.

Примітно, що в ЗМІ з'явилася інформація про її розлученні з продюсером Костянтином Меладзе. Відомо, що причиною розриву відносин могли стати саме різні політичні погляди.

Нещодавно в мережі заявили, що Брежнєва виписалася з квартири в РФ, таким чином обірвавши всі зв'язки з країною-агресором.

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