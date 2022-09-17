Співачка, яка народилася в місті Кам'янське Дніпропетровської області, з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну почала волонтерити для співвітчизників.

Співачка Віра Брежнєва, яка довгі роки жила і працювала в Росії, зараз повністю розірвала зв'язки з країною-агресором. Вона покинула РФ після повномасштабного вторгнення - вирушила до Польщі, де волонтерила - фасувала і грузила гуманітарну допомогу для українців.

Зараз в росЗМІ з'явилася інформація, що Віра обірвала останній зв'язок з Росією - виписалася з квартири родичів в Підмосков'ї.

За інформацією з відкритих джерел, там Віра прописалася ще в нульових, коли приїхала в Росію працювати, але не мала громадянства. Брежнєва намагалася отримати паспорт РФ, але не змогла.

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Зазначимо, що влітку 2022 року екс-менеджер Віри Брежнєвої повідомила, що артистка розірвала всі контакти в Росії і більше туди не повернеться.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе розлучилися. Повідомляється, що розлучилася зіркова пара ще влітку. Серед ймовірних причин називають різні погляди на війну в Україні та дії РФ. Брежнєва чітко дала зрозуміти, що вона підтримує свою Батьківщину.

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