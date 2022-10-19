Раніше зірка говорила, що гастролювала по СНД і всьому світу і ні в одному українському шоу не брала участі.

Українська співачка Віра Брежнєва швидко "перевзулася" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще два роки тому вона говорила, що не є українською співачкою, бо не брала участі ні в одній нашій програмі і у неї не було пісень рідною мовою.

"Я ніколи не була українською співачкою, тому що я не брала участі ні в одній "Пісні року", ні в яких шоу. Сама Україна мене не сприймала. Ще вважається, що для того щоб бути українською співачкою, потрібно мати пісні українською мовою, а у мене їх немає. Коли я прийшла в "ВІА Гру", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Я гастролювала по всьому СНД, по всьому світу", - сказала Брежнєва в одному з інтерв'ю два роки тому.

Але після 24 лютого вона поїхала до Польщі, де займається волонтерством, а зараз і зовсім переспівала відому українську пісню "Вишиванка". Але українці пригадали Брежнєвій, що вона говорила раніше.

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Нагадаємо, раніше Брежнєва остаточно розірвала зв'язки з РФ і виписалася з квартири в Підмосков'ї.

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