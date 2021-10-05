Зірка розповіла про важливу подію в сім'ї.

У вівторок, 5 -го жовтня, молодша дочка популярної української співачки Олі Полякової - Аліса - відзначає свій перший ювілей, їй виповнилося 10 років. Зіркова мама написала зворушливий пост і показала добірку нових знімків в Instagram. На всіх фотографіях іменинниця показує різні емоції: від кокетства до сміхотливого виразу обличчя:

Перший ювілей у Алісочки! 10, Моя Амазонка! Така унікальна, смілива, чесна, безстрашна, гуморна, талановита дівчинка! Ти як вітер, непередбачувана і свіжа, здатна своєю силою перевернути все на своєму шляху, завжди, з раннього дитинства знає чого ти хочеш, і інше не пропонувати, щоб зробити ці фото, треба було зробити 1000, з особою яке не схвалило б суспільство, але я схвалюю і люблю будь-яку твою пику, бо в них вся ти - непокірна, творча, і самобутня!! Люблю тебе, мій улюблений Валерчик, - підписала співачка.

Читайте такожБрітні Спірс і Сем Асгарі планують одружитися до кінця року - ЗМІШанувальники приєдналися до привітань, побажавши їй всього найкращого: "З днем народження доцю! Будь здоровенькою і найщасливішою, а все інше обов'язково буде", "100% Амазонка, з іменинницею!", "Ух, цей погляд. Вітаємо! Нехай ангел хранитель завжди буде поруч", "Вона у вас крута".

Як зазначається, Аліса цього року перейшла до четвертого класу. Вона навчається в елітній столичній гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов. У вільний час дочка Полякової займається верховою їздою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська співачка Оля Полякова продовжує експериментувати із зовнішністю. Цього разу виконавиця приміряла жовту перуку з яскраво блакитними лінзами.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук