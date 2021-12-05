Інцидент стався на шоу "Маска".

Українські співачки Оля Полякова і Настя Каменських є детективами гіпершоу "Маска". Там вони викривають учасників, які виходять на сцену в різних образах.

У сьомому випуску шоу Каменських постала перед глядачами в незвичайній сукні - з одного боку вона була зелена і з рукавом, а з іншого - синьою і оголювала її руку і плече. Так, Настя сказала, що цей випуск буде дуже яскравим, як і її образ.

"Справа я серйозний детектив, а зліва..." - почала говорити Каменських. Але не встигла вона закінчити фразу, як Оля Полякова сказала: "...а зліва – хвойда".

Читайте такожКатерина Гоз - дівчина з обкладинки Playboy: що про неї відомоНастя моментально розгубилася, але вирішила перевести це в жарт. Вона потягнулася до своєї колеги і хотіла "дати" їй по губах. Але через те, що вона не дотягнулася, попросила інших детективів це зробити.

Потім ведучий проекту Володимир Остапчук, який був в образі Гаррі Поттера, також пожартував з цього приводу: "Я зараз начаклую, щоб вона менше говорила".

Нагадаємо, раніше Настя Каменських разом з висхідною зіркою випустила прощальний кліп.

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Автор: Діана Могилєвич