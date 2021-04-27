Чедвік Боузман не отримав премію "Оскар" посмертно.

Кіноексперти прогнозували, що на церемонії "Оскар" статуетку в номінації "Найкращий актор" повинен отримати посмертно Чедвік Боузман. Але все пішло не за планом.

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Про це повідомляє TMZ.

У цій номінації переміг Ентоні Хопкінс за роль у фільмі "Батько". На таку подію відреагував брат Боузмана. Він сказав, що перемога іншої людини ніяк не принижує гідність Чедвіка.

"Я впевнений, що Ентоні побажав би йому всього найкращого, якби Чед виграв... кожен номінований актор був чудовий і заслуговує нагороди. Наша сім'я вітає Хопкінса з перемогою і бажає йому всього найкращого", - сказав він.

Нагадаємо, Чедвік Боузман помер влітку минулого року. Після цього він посмертно отримав премію як найкращий актор за роботу у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу". Для актора ця роль стала останньою в його кар'єрі.

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Автор: Діана Могилєвич