Церемонія відбудеться в ніч з 25 на 26 квітня.

Церемонія "Оскар" в 2021 році відбудеться в ніч з 25 на 26 квітня. Підготовка вже почалася.

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Ведучими церемонії будуть актори Бред Пітт і Зендая. Також вручати нагороди будуть Холлі Беррі, Хоакін Фенікс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Різ Візерспун, Харрісон Форд та інші знаменитості.

Номінанти на премію "Оскар": що відомо

15 березня був представлений повний список претендентів на премію. У номінації "Найкращий фільм" - "Земля кочівників", "Дівчина, що подає надії", "Батько", "Мінарі", "Юда і чорний Месія", "Манк", "Суд над Чиказькою сімкою" і "Звук металу"

За найкращу режисерську роботу боротимуться Девід Фінчер, Еміральд Феннел, Хлоя Чжао, Томас Вінтерберг і Лі Айзек Чан

У категорії "Найкраща жіноча роль" серед номінантів: Віола Девіс, Андра Дей, Ванесса Кірбі, Френсіс Макдорманд, Кері Малліган

За "Оскар" за найкращу чоловічу роль боротимуться: Різ Ахмед, Чедвік Боузман, Ентоні Хопкінс, Гері Олдман, Стівен Ян

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Автор: Діана Могилєвич