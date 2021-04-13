Церемонія відбудеться у квітні / фото ua.depositphotos.com
Церемонія "Оскар" в 2021 році відбудеться в ніч з 25 на 26 квітня. Підготовка вже почалася.
Читайте такожКеті Перрі показала, як змінилася після пологів
Ведучими церемонії будуть актори Бред Пітт і Зендая. Також вручати нагороди будуть Холлі Беррі, Хоакін Фенікс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Різ Візерспун, Харрісон Форд та інші знаменитості.
Номінанти на премію "Оскар": що відомо
- 15 березня був представлений повний список претендентів на премію. У номінації "Найкращий фільм" - "Земля кочівників", "Дівчина, що подає надії", "Батько", "Мінарі", "Юда і чорний Месія", "Манк", "Суд над Чиказькою сімкою" і "Звук металу"
- За найкращу режисерську роботу боротимуться Девід Фінчер, Еміральд Феннел, Хлоя Чжао, Томас Вінтерберг і Лі Айзек Чан
- У категорії "Найкраща жіноча роль" серед номінантів: Віола Девіс, Андра Дей, Ванесса Кірбі, Френсіс Макдорманд, Кері Малліган
- За "Оскар" за найкращу чоловічу роль боротимуться: Різ Ахмед, Чедвік Боузман, Ентоні Хопкінс, Гері Олдман, Стівен Ян
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram