Відома актриса віддала шану нашому народу.

Французська актриса Жюльєтт Бінош звернулася до українців. Вона виступила з промовою на 48-ій церемонії премії "Сезар".

Звернення Бінош, яке вона зробила до 24 лютого, на своїй сторінці у Telegram розмістив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Оскароносна актриса говорила про війну зі сльозами на очах.

Бінош нагадала, що рік тому армія РФ виконала наказ Путіна та почала повномасштабне вторгнення. За словами актриси, церемонія "Сезара" була присвячена саме нашій країні та усім українцям.

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Вона пригадала історії про дітей, яких вбила РФ. Також актриса зазначила, що президент України нині став втіленням мужності.

"Зеленський був актором, він став для тих, хто його оточує, втіленням мужності, як і усі чоловіки, жінки та діти, які переживають жах війни та сподіваються, що вона скоро закінчиться. Кожна смерть - непосильний тягар для людства", - додала Бінош.

Хто така Жюльєтт Бінош

Жюльєтт Бінош - відома актриса. Вона знімалася у фільмах "Шоколад", "Нестерпна легкість буття" та "Англійський пацієнт". Актрисі 58 років, вона вважається одніїю з найбільш оплачуваних артисток Франції.

За роль у фільмі "Англійський пацієнт" вона отримала "Оскар". Загалом, Бінош знялася у понад 60 кінокартинах.

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