Майкл Дуглас опублікував спільне фото зі своєю єдиною дочкою.

Знаменитий голлівудський актор Майкл Дуглас зворушливо привітав свою дочку з 18-річчям.

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У своєму Instagram актор опублікував спільне фото з Керіс.

"Мила, це твій тато, бажаю тобі найкращого 18-річчя, яке могла б мати будь-яка молода леді. Ти знаєш, як сильно я тебе люблю, як я пишаюся тобою і як я радий бачити, як ти перетворюєшся в юну леді! З Днем Народження, Керіс! Я люблю тебе!",- написав Майкл Дуглас.

Відзначимо, що Керіс Зета народилася у 2003 році від Кетрін Зета-Джонс.

Майкл Дуглас виховує трьох дітей.

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Автор: Катерина Лиманська