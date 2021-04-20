Знаменитий голлівудський актор Майкл Дуглас зворушливо привітав свою дочку з 18-річчям.
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У своєму Instagram актор опублікував спільне фото з Керіс.
"Мила, це твій тато, бажаю тобі найкращого 18-річчя, яке могла б мати будь-яка молода леді. Ти знаєш, як сильно я тебе люблю, як я пишаюся тобою і як я радий бачити, як ти перетворюєшся в юну леді! З Днем Народження, Керіс! Я люблю тебе!",- написав Майкл Дуглас.
Відзначимо, що Керіс Зета народилася у 2003 році від Кетрін Зета-Джонс.
Майкл Дуглас виховує трьох дітей.
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