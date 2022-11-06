Дівчина розповіла, що війна забрала її кохання, але вона не припинить боротьбу за Україну.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка" показала фотографії свого коханого, який загинув на війні.

У підписі до посту в Instagram дівчина розповіла, що познайомилася з коханим на війні, але російські загарбники забрали його життя. Дівчина пообіцяла помститися окупантам за смерть коханого.

Катерина додала, що намагається не плакати, адже їй потрібно боротися за рідну країну і життя мільйонів українців:

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"Війна дала мені тебе, а ти показав мені, що таке справжнє кохання, вірність, побратимство. Що таке бути справжнім воїном, напарником і другом. Ти навчив мене бути вірною своїй війні, а вона тебе у мене забрала. І з неба ти навчив мене бути сильною, непохитною, незламною вже нічим, сталевою. Ти не любив, коли я плачу, опускаю руки. І я не плачу, я борюся за двох під твоїм захистом".

Реакція мережі на пост "Пташки"

"Сльози на очах і біль у серці. Клята війна забирає найкращих чоловіків. Світла і вічна пам'ять героям"

"Як же це боляче"

"Він завжди буде тебе оберігати"

"Плаче душа, кровоточить серце... Щирі співчуття. Обіймаю міцно"

"Спочивай з миром, воїне"

Катерина Поліщук: звільнення з російського полону

21-річна Поліщук перебувала в російському полоні з травня 2022 року. Попри таке важке випробування, вона не припинила займатися улюбленою справою - співати. А популярність вона здобула після того, як в мережі почали поширюватися ролики з нею.

У серпні мама "Пташки" повідомила, що її дочка перебуває в колонії в Оленівці. 16 вересня в соцмережах РФ з'явилося відео з Поліщук. Рашисти називали її снайпером, хоча вона - парамедик.

22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, серед яких і Катерина Поліщук.

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