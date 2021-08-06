Українська співачка може заспівати в Сочі на концерті на честь відкриття конкурсу Нова хвиля 2021.

Народна артистка України – співачка Софія Ротару, перед концертом на честь Дня Незалежності української держави виступить у Російській Федерації.

Ротару візьме участь у концерті на честь відкриття конкурсу молодих виконавців популярної музики Нова хвиля 2021, йдеться на сторінці Нової хвилі в Instagram.

Концерт за участю зірки запланований в місті Сочі 19 серпня.

На Новій хвилі, крім Ротару, виступлять ще низка українських виконавців – Ані Лорак (Кароліна Куєк) та Світлана Лобода, які працюють і живуть у РФ, а також Таїсії Повалій, Макс Барських (Микола Бортник) та Maruv (Анна Корсун).

Раніше стало відомо, що Софія Ротару візьме участі у концерті до 30-ї річниці незалежності України, який відбудеться у Києві на стадіоні Національного спортивного комплексу Олімпійський 24 серпня. Концерт благодійний.

Нова хвиля – це щорічний міжнародний конкурс, в якому беруть участь молоді виконавці популярної музики. У 2021-му захід заплановано з 19 до 25 серпня.

Нагадаємо, Росія у 2014 році пішла на агресію проти України – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу. Після агресивних дій відносини Києва та Москви зіпсувалися. Низка українських діячів культури відмовилися від роботи у РФ.

Автор: Екатерина Присяжнюк