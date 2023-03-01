Собака був дуже сумним, кадри розчулили мережу.

Український телеведучий Костянтин Грубич показав щемливе відео. Сумні кадри його дуже зачепили.

На відео, яке Грубич виклав в Instagram, пес прийшов на могилу свого господаря. Його привела на кладовище дівчина. Собака залишився без власника, бо той загинув на фронті.

Пес ніби усе розуміє. Він торкається лапою могили свого господаря. Собака був дуже сумним, щемливі кадри розчулили мережу. У коментарях користувачі пишуть, що відео з твариною також їх зачепило.

Відео дня

Реакція коментаторів на щемливе відео:

"Багато світлин не можу підписувати, дуже боляче все це бачити і знати, завжди молюся за наших захисників, хай усі повернуться живі, з великою перемогою!"

"Ох, як боляче... І страшенно сумно"

"Спочивай з миром… Навіки в наших серденьках"

"Вічна пам'ять Герою!"

"Якщо обирати між людьми та тваринами - я обираю тварин"

Ведучий Костянтин Грубич - що про нього відомо

Полтавський журналіст Костянтин Грубич був ведучим програм "Твій день" та "Знак якості". Він одружений. У Грубича двоє дітей - донька та син. Третя дитина ведучого померла у 2014 році.

Раніше Грубич вже розповідав про трагічну загибель дочки. 17-річна Ольга пізно вночі йшла додому. Коли вона переходила дорогу на пішохідному переході, невідомий її збив. Донька ведучого перебувала у комі, проте вона так і не повернулася до життя.

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