Російському артисту стало погано цієї ночі.

Російський співак Стас П'єха потрапив до лікарні. Його екстрено госпіталізували через проблеми з серцем.

Як заявили росЗМІ, онук відомої співачки Едіти П'єхи знаходиться в кардіореанімації однієї з клінік Москви. В якому він стані - не повідомляється.

Однак відомо, що цієї ночі співакові стало погано. Він скаржився на болі в серці, а тому йому викликали лікарів швидкої допомоги. Ті прийняли рішення відвезти його в лікарню.

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Нині він перебуває під наглядом медиків. У мережі вже з'явилися припущення, що артист "пожинає плоди" своїх шкідливих звичок. У дитинстві і молодості він вживав наркотики, пив і курив.

Сам П'єха розповів в Stories про госпіталізацію. Він злякався за життя, тому що бригаді швидкої допомоги "не сподобалася" його кардіограма. Тому його доставили в лікарню. За словами П'єхи, для нього все це "туманно", проте лікарі назвали його коронарографію (обстеження артерій) "втішною".

Однак його команда намагається все спростовувати. Так, піар-менеджер співака вже поспілкувався з російськими ЗМІ і заявив, що не розуміє, як в пресі з'явилася інформація про госпіталізацію. Представник П'єхи стверджує, що у артиста заплановані зйомки і він нібито братиме в них участь.

Що Стас П'єха говорить про війну в Україні

Співак став путіністом ще в 2014 році. П'єха підтримував російську агресію і їздив до тимчасово окупованого Криму з концертами. Там він радів відкриттю моста через Керченську протоку і хвалив Росію. За цього на нього заводили кримінальну справу в Україні.

На початку повномасштабної війни, яку проти нашої країни розв'язала Росія, П'єха продовжив підтримувати кремлівський режим. А його бабуся, співачка Едіта П'єха, заявляла, що вона "за свою батьківщину". Нещодавно стало відомо, що артист разом з іншими путіністами планував поїздку на окуповану Луганщину. У квітні П'єха потрапив до списку Мінкульту, куди внесли імена осіб, які загрожують нацбезпеці України.

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