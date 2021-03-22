Концерт влаштували з нагоди відкриття мосту через Керченську протоку.

За фактом виступу 23 російських артистів на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку в окупованому Криму відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прокуратура АР Криму та Севастополю у Telegram.

Читайте такожУ G7 засудили окупацію Криму і підтримали "Кримську платформу"Зазначається, що провадження розпочали за зверненням голови ГО «Євромайдан-Крим» Сергія Мокренюка.

«Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим», – говориться у повідомленні.

Повний список артистів

Днями Сергій Мокренюк публікував відповідний повний список артистів на своїй сторінці у Facebook:

Серед найбільш відомих – Діма Білан, Валерія, Лариса Доліна, Олег Газманов, Григорій Лепс, Жасмін, Олександр Буйнов та Стас П’єха.

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Автор: Катерина Шварц