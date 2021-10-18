Знаменитість порадувала чоловічу аудиторію добіркою пікантних фото.

Українська телеведуча Леся Нікітюк отримала всеукраїнську популярність після участі в програмі "Орел і Решка". Вона вмить завоювала любов шанувальників завдяки почуттю гумору і легкій вдачі.

Читайте також"Зірвало купальник": Ольга Сумська на морі потрапила в курйозну ситуаціюЗавтра, 19-го жовтня, телезірка відзначить день народження, тому вона вирішила опублікувати на своїй сторінці в Instagram найгарячіші знімки. Нікітюк продемонструвала свої найкращі купальники.

Так, на першій фотографії вона позує в стильному купальнику ніжно-рожевого кольору.

Другий знімок був зроблений під час сніданку. Вона постала в чорному бікіні. У доповненні образу солом'яний капелюх.

А на фінал теледіва залишила суцільний купальник чорно-тілесного кольору, ідеально підкреслює її витончену фігуру.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк поскаржилася в Instagram на інтернет-провайдер. За її словами, на її заяву звернули увагу тільки тому, що у неї багатомільйонна аудиторія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук