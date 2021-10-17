Телеведуча закликала українців висловлювати свою думку про якість у сфері послуг.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поскаржилася в Instagram на інтернет-провайдер. За її словами, на її заяву звернули увагу тільки тому, що у неї багатомільйонна аудиторія.

"Мене почули, і знаєте чому? Тому що у мене багатомільйонна аудиторія! ️Хоча, я такий же клієнт компанії, як і інші люди, і у мене звичайний пакет послуг! Шкода, що в нашій країні компанії з "проблемами" і "негативними відгуками" готові вирішувати щось тільки для людей з декількома мільйонами передплатників, тобто не змінювати підхід до роботи в цілому, щоб тисячам людей було комфортно витрачати гроші на їхні послуги, а просто надати цей комфорт "обраним", і проблеми як такої не стане", - написала Нікітюк.

Також телеведуча закликала українців не боятися висловлювати свою думку. За її словами, якщо блогери зможуть хоч трохи змінити ситуацію, то вони вже не просто так "сидять" в Instagram.

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Автор: Діана Могилєвич