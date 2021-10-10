Дмитро Танкович розповів курйозну ситуацію.

Український комік Дмитро Танкович розповів, як на сцені Dizel Show у нього стався курйозний випадок разом з колегою Євгеном Сморигіним.

Про це повідомляє novy.tv.

"Женя, як завжди, грав бабусю. Під час номера між нами відбувався діалог. Женя вирішив зімпровізувати і каже: "Я в тебе зараз як плюну"! І плюнув! Не по-справжньому, але виглядало так переконливо, що глядачі повірили. Я не змовчав і відповів йому: "Ах, так?! Бабусю, ви вважаєте, що можете плюнути в обличчя живій людині?" І теж "плюнув" у відповідь йому в обличчя", - розповів Танкович.

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Дмитро Танкович - білоруський і український телеведучий, актор і сценарист, продюсер. У 2009 році став ведучим розважальних програм телеканалу СТБ. З 2018 року працює в команді "Дизель-Шоу". У 2020 році пробує себе в ролі учасника проекту "Танці з зірками", його партнеркою стає Ілона Гвоздьова, переможниця проекту в 2018 році. До фіналу проекту він так і не дійшов.

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Автор: Діана Могилєвич