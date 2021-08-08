Лікарі чекають, коли почне сходити набряк мозку у танцюриста.

Мама побитого до коми українського танцюриста Євгена Гончаренка розповіла про його стан. Хлопець все ще знаходиться в комі.

Про це повідомила популярна співачка Надя Дорофєєва в Instagram.

За словами жінки, Женя пробуде в стані коми ще приблизно 10 днів, тому що лікарі чекають, щоб зійшов набряк мозку.

"На сьогодні інформація, що він буде в комі ще мінімум 10 днів. Це для того, щоб набряк головного мозку зменшився", - йдеться в повідомленні.

Танцюриста почнуть виводити з коми тільки після того, коли медики побачать поліпшення стану.

"Тільки тоді його будуть поступово виводити зі сну і діагностувати можливі наслідки", - підсумувала мама потерпілого танцюриста.

Побиття танцюристи Наді Дорофєєвої

1 серпня під час конфлікту 28-річний майор вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

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Також ЗМІ роздобули відео побиття Євгена Гончаренка. Судячи з запису 22-річний Гончаренко вийшов з клубу LIFT з хлопцем і дівчиною. У цей момент по вулиці зі своїм приятелем йшов співробітник УДО Євген Беспалий, який врізався в одного танцюриста, а потім відштовхнув Гончаренка. Дівчина щось сказала співробітнику УДО та почала знімати все на телефон. Після цього Беспалий підійшов до дівчини, маючи намір вибити мобільний з її рук. У конфлікт втрутився танцюрист і отримав потужний удар в голову, після чого впав і вдарився головою об плитку.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту. 4 серпня стало відомо, що військовослужбовця звільнили з лав УДО через побиття Жені Гончаренка.

Автор: Анастасія Горбачова