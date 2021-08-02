Співачка нагадала, що винного в побитті знайшли і впізнали, а відео інциденту вже опублікували в мережі.

Українська співачка Надя Дорофєєва закликала довести до кінця справу про побиття свого танцюриста Євгена Гончаренка.

Відповідний пост вона опублікувала у своєму Instagram.

"Женя все ще знаходиться в медикаментозній комі... вся команда, друзі, близькі і всі небайдужі люди тримаємо кулаки і віримо в краще!! Винного знайшли і впізнали, відео того, як все сталося, вже в мережі! Сподіваємося на краще! Потрібно довести справу до кінця!"- написала вона.

Також співачка закликала своїх шанувальників "посилати найдобріші думки Жені, щоб він швидше поправився і відновився".

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Танцюриста Дорофєєвої побили: що відомо

1 серпня українська співачка Надя Дорофєєва розповіла на своїй сторінці в Instagram, що невідомий побив її танцюриста Євгена біля столичного гей-клубу.

"Друзі, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео - побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу "Ліфт", спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід! Був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому", - поділилася подробицями співачка.

Згодом з'ясувалося, що нападник - військовослужбовець УДО України. Управління державної охорони призначило службове розслідування, на час якого військовослужбовця усунули від виконання службових обов'язків.

Станом на 2 серпня соцмережа видалила допис Дорофєєвої за "травлю або переслідування". Про це співачка повідомила у своїх сторіс.

Автор: Іван Бойко