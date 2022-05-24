Українські артисти активно допомагають рідній країні збирати гроші.

Українська співачка Оля Полякова і гімнастка Лілія Подкопаєва виступили в Америці в рамках великого благодійного туру. Вони розповідають публіці правду про війну і обстріли з боку окупантів. Суперблондинка в своєму Instagram-блозі показала знімки з перших концертів.

Також відомо, що спеціальною гостею благодійного заходу стала українська спортсменка Лілія Подкопаєва. Обидві артистки постали перед публікою в патріотичних нарядах.

"Під час туру я буду докладати всіх зусиль, щоб світ продовжував турбуватися за Україну кожен день. Щоб все, що відбувається на нашій рідній землі зараз, не почало здаватися людям в інших країнах буденністю, щоб вони знали, яких надлюдських зусиль вартує нам кожен день боротьби за нашу свободу", - написала Оля.

"Ми не маємо права втрачати жодної години! Робимо все, що в наших силах, щоб наблизити перемогу! Дякую всім за підтримку!",- резюмувала Полякова.

Нагадаємо, Полякова розповіла про свій стан після від'їзду з країни.

Вас також можуть зацікавити новини: