Співачка та звільнений з полону морпіх проводять разом чимало часу.

Українська співачка Оля Полякова показала, як рибалила разом із захисником Маріуполя Михайлом Діановим, який перебував у російському полоні та ледь не втратив руку. Зірка нерідко зустрічається з морпіхом, вони не приховують, що дружать.

Втім, у мережі стосунки Полякової та Діанова спробували "перекрутити". Співачку "завалили" питаннями про те, чи не почала вона із ним роман. Звісно, зірка вирішила відреагувати.

"Direct завалено питаннями: "А ви з Михайлом Діановим пара?". А що, не можна просто з людиною дружити? Обов'язково оте ваше "шпілі-вілі" треба? Ви не забули, що я заміжня людина. І, якщо чесно, у мене дуже багато саме чоловіків серед друзів", - заявила Полякова на відео, яке вона виклала у соцмережах.

Співачка пояснила, що вона та Діанов - друзі. Окрім цього, артистка додала, що її чоловік Вадим вважає захисника Маріуполя своїм найкращим другом.

"І ми його взяли в полон, якщо чесно. Він з одного полону вийшов, а до іншого потрапив, у нас вдома", - видала зірка.

Полякова поставила крапку у питання стосунків з Діановим - відео

Окрім цього, чутки прокоментував сам захисник Маріуполя. Він показав фото з Поляковою та написав:

"На рахунок відносин між Олею і мною. Не ваше діло! Думайте усе, що хочете!".

Нагадаємо, артистка та Діанов почали спілкуватися після того, як морпіха звільнили з російського полону. Він мріям познайомитися зі співачкою, а потім вони стали друзями. У травні, коли морпіх святкував день народження, Полякова ніжно привітала його у соцмережах та зазначила, що дуже його любить.

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