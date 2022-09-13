Співачка заявила, що це був жарт для TikTok.

Нещодавно юна дочка Олі Полякової Маша у себе в TikTok-блозі повідомила, що вона відмовилася від навчання у Великобританії заради свого хлопця. Звичайно, це породило бурю обговорень. Зараз її зіркова мама зізналася, що це був всього лише жарт. Насправді Маша не кидала навчання.

Про це повідомила Оля Полякова у своїх сторіс в Instagram. Співачка поділилася відео, знятим з дочкою в Англії.

"Нумо вгадайте в якому місті в Англії ми знаходимося з Машуською і що ми тут робимо? Понаписували, що Маша кинула навчання заради свого хлопця, вона дурна чи що?",- зазначила виконавиця хіта "Шльопки".

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Як показала Полякова-старша в своєму блозі, разом зі своєю дочкою вона відвідала Рочестерський замок, і показала Меморіал Її Величності Королеви Єлизавети II в Рочестері.

Зазначимо, Маша Полякова цього року закінчила школу. Війна змусила їх покинути рідну країну. Дівчинка вирішила вступати в один з найпрестижніших музичних вузів Великобританії – BMus в Лондоні.

Нагадаємо, росіяни намагалися зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, але співачка швидко поставила на місце.

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