Жінки поділилися один з одним своїми історіями.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як у Туреччині випадково зустрілася з жінкою з Ірпеня. Після почутого від співвітчизниці вона не змогла стримати сліз.

Так, жінка розповіла співачці, що перший час перебувала разом зі своїм чоловіком і дитиною в Ірпені. Після того як окупанти на її очах вбили чоловіка, вона вирішила втекти за кордон подалі від війни.

У Туреччині, куди Полякова поїхала на благодійний матч, вони і зустрілися. За словами співачки, жінка підбігла до неї, коли почула рідну мову. Біженка розплакалася і кинулася в обійми співачки. Хвилин 10 вони стояли і обіймалися і разом плакали.

"Ця жінка з Ірпеня вивезла звідти 15-річну доньку, чоловіка вбили у неї на очах. Він був тренером з боксу. Я запитала: "А що було потім?". Вона каже: "Я не буду вам нічого розповідати, тому що там було страшно. Все, що ми пережили". Тобто вона не захотіла згадувати і розповідати мені. Але плакала вона... Просто немає слів. Можна тільки обійняти і сказати "Тримайся". Те, що люди пережили, які втрати, які жахи. Це неможливо", - сказала Полякова в програмі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, раніше Оля Полякова в інтерв'ю УНІАН розповіла, де її застала війна, що вона відчувала, коли виконувала гімн України на благодійному футбольному матчі, як ставиться до опальних зірок і якою бачить Україну після нашої перемоги.

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