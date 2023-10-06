Кіту Джефферсону було 53 роки, зовсім недавно він розповідав, що у нього онкологія.

Помер актор Кіт Джефферсон, який знявся у фільмі "Джанго вільний". Про смерть артиста повідомив його друг і колега Джеймі Фокс.

Він розмістив в Instagram фото з Джефферсоном і написав, що буде дуже за ним сумувати:

"Усе болить прямо зараз, мені важко переглядати ці фотографії, знову згадую, як ми чудово провели час, буду сумувати за тобою, чуваче, буду сумувати за тобою... З тих пір, як ми зустрілися у коледжі... У тебе була неймовірна душа, нехай упокоїть її Господь. Ніколи не думав, що мені доведеться бачити такі слова про мого друга, Спочивай з миром".

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Відомо, що Джефферсон боровся з онкологією. 9 серпня актор повідомляв, що він не втрачає віру і вдячний своїм друзям за підтримку. За словами артиста, він не одразу наважився поділитися інформацією про свою хворобу, але потім усе ж захотів розповісти про онкологію родичам і фанатам.

"Час від часу Бог буде кидати тобі виклик і залишить тобі можливість з ним впоратися. Коли у мене вперше діагностували рак, мені довелося зупинитися, взяти паузу, ні з ким не хотілося цим ділитися... Сьогодні я нарешті можу поділитися, тому що моя віра стає сильнішою. У мене є любляча сім'я та найкращі друзі в усьому світі.... Запам'ятай, віра - це останнє, що ти можеш втратити. Я не збираюся це втратити", - писав Джефферсон.

Чим відомий Кіт Джефферсон

Свою кар'єру Джефферсон почав ще в 1998 році, тоді він знявся в декількох епізодах "Шоу Джеймі Фокса". Також він викладав акторську майстерність, був актором дубляжу і продюсував різні проекти.

Джефферсон зіграв Ральфа у фільмі Квентіна Тарантіно "Джанго вільний". Також актор знімався в кінокартинах "Мерзенна вісімка" і "Одного разу в Голлівуді".

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