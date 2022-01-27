Марія Бурмака написала зворушливий пост, присвячений екс-чоловікові.

Українська співачка Марія Бурмака познайомилася зі своїм екс-чоловіком Дмитром Небесійчуком на одному з музичних фестивалів.

У них почався роман, було весілля, і навіть народилася дочка Ярина. При цьому стосунки у них не склалися, бо, за словами співачки, Дмитро був складною людиною. Тому незабаром пара розлучилася.

Зараз же стало відомо про смерть Небесійчука. Причина його смерті невідома.

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