Батько Роберта Дауні-молодшого помер уві сні після кількох років боротьби з хворобою Паркінсона.

У США в ніч на 7 липня у віці 85 років помер режисер і актор Роберт Дауні-старший.

Про це повідомив його син, голлівудський актор Роберт Дауні-молодший на сторінці в Facebook.

За його словами, батько помер уві сні після кількох років боротьби з хворобою Паркінсона.

"Він був справжнім вільнодумним кінематографістом, і до самого кінця залишався дивовижним оптимістом... За підрахунками моєї мачухи, вони прожили в щасливому шлюбі трохи більше двох тисяч років", - написав Дауні-молодший.

Як повідомила виданню Daily News дружина кінематографіста, письменниця Розмарі Роджерс, Дауні-старший помер уві сні в своєму будинку в Нью-Йорку.

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Роберт Дауні-старший: що відомо

Популярність до Дауні-старшого прийшла після сатиричної комедії "Патні Своп" (Putney Swope), що вийшла на екрани в 1969 році. Картина висміювала рекламну індустрію Нью-Йорка.

У 1970 році він зняв фільм "Загін" (Pound), в якому його син зіграв свою першу роль в кіно.

Після цього він зняв фільми "Компанія Хьюго" 1977 року, "Губи напрокат", "В дупу академію", "Занадто багато Сонця" і "Америка".

Як актор Роберт Дауні-старший зіграв у картинах "Ночі в стилі бугі", "Магнолія", "Жити і померти в Лос-Анджелесі", "Як вкрасти хмарочос", "Аве, Цезар", "Джонні, будь хорошим". Останнім фільмом, де він виступив як актор, був комедійний бойовик "Пограбування вежі", знятий в 2011 році.

Після успіху Putney Swope кар'єра Роберта Дауні-старшого різко пішла на спад. Десять років, до 1981 року, за його власним визнанням, режисер провів на кокаїні.

Дауні-старший був тричі одружений. Першою його дружиною була актриса Елсі Енн Дауні, вона народила йому двох дітей, включаючи Роберта Дауні-молодшого, відомого, серед іншого, за роллю Тоні Старка у фільмах кіновсесвіту Marvel. У 1975 році вони розлучилися, після чого він одружився на актрисі Лорі Ернст. Вона померла в 1994 році від хвороби Лу Геріга, і в 1998 році режисер одружився востаннє - на письменниці Розмарі Роджерс.

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Автор: Олександр Топчій