Чандрашекхар Вайдья помер у віці 98 років.

Популярний індійський актор Чандрашекхар Вайдья помер 16 червня у віці 98 років. Причина смерті поки невідома.

Онук зірки "Танцюриста диско" Шакті Арора написав в Instagram, що його дідусеві не вистачило всього два роки, щоб прожити століття. Також він додав, що Вайдья був кістяком їх сім'ї.

"Я з гордістю кажу, що за життя він був свідком свого четвертого покоління. Все, про що я молюся Всемогутньому, щоб він отримав вічний спокій і щастя. Буду по-справжньому сумувати за тобою, дідусю... Буду любити тебе завжди і до нескінченності", - написав Шакті.

Хто такий Чандрашекхар Вайдья:

Актор був відомий просто як Чандрашеха. Він працював у Боллівуді. Найбільшу популярність йому принесла роль у фільмі "Танцюрист диско". При цьому за всю свою кар'єру він зіграв у більш ніж 250 різних картинах.

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Автор: Діана Могилєвич