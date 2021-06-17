Популярний індійський актор Чандрашекхар Вайдья помер 16 червня у віці 98 років. Причина смерті поки невідома.
Онук зірки "Танцюриста диско" Шакті Арора написав в Instagram, що його дідусеві не вистачило всього два роки, щоб прожити століття. Також він додав, що Вайдья був кістяком їх сім'ї.
"Я з гордістю кажу, що за життя він був свідком свого четвертого покоління. Все, про що я молюся Всемогутньому, щоб він отримав вічний спокій і щастя. Буду по-справжньому сумувати за тобою, дідусю... Буду любити тебе завжди і до нескінченності", - написав Шакті.
Хто такий Чандрашекхар Вайдья:
Актор був відомий просто як Чандрашеха. Він працював у Боллівуді. Найбільшу популярність йому принесла роль у фільмі "Танцюрист диско". При цьому за всю свою кар'єру він зіграв у більш ніж 250 різних картинах.
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