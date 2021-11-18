Ігоря Савочкіна не стало 17 листопада.

Російський актор Ігор Савочкін помер у віці 58 років. Відомо, що напередодні смерті він потрапив до лікарні з сильним болем у спині. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що він довгий час боровся з хворобою печінки, а також у нього була онкологія.

Родичі актора поки ніяк не коментують подію. А ось блогерка Алеся Казанцева поділилася в інста-блозі своїми переживаннями.

"Зараз я дізналася, що вчора пішов з життя Ігор Савочкін. Один з тих, хто був добрий до мене в ті часи, коли я починала. Ігор працював в "Базелевсі", займався постпродакшеном, люди не з нашої сфери знають його як відомого актора", – написала Олеся.

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Лауреат премії "Золоте перо кордону" за роль у фільмі "Тиха застава". Лауреат премії Міжнародного молодіжного фестивалю короткометражного кіно "Новий горизонт" за "найкращу чоловічу роль" в короткометражному фільмі "Ваші документи". Він знімався в таких фільмах, як "Нічний дозор", "Кука", "Любов під прикриттям" і "Левіафан".

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Автор: Діана Могилєвич