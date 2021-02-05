Акторові було 52 роки.

Помер актор кіно та телебачення Віталій Альшанський.

Читайте такожВід рідкісної хвороби померла актриса з "Зоряних війн"Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на дані поліції.

Зазначається, що 4 лютого, до артиста приходили гості, проте двері ніхто не відкривав. Це здалося компанії дивним, й вони викликали поліцію. Квартиру відкрили та виявили Альшанського на дивані без свідомості. Лікарі "швидкої допомоги" констатували смерть.

За словами друзів, актор часто скаржився на проблеми з тиском, проте до цього відчував себе добре.

Актор Віталій Альшанський: що про нього відомо

Віталій Альшанський відомий за ролями в таких фільмах і серіалах, як "Бумер", "Майор Грім", "Поліцейський з Рубльовки", "Диверсант" та "Бригада".

Альшанський також був одним з режисерів "Молодіжки".

Акторові було 52 роки.

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Автор: УНІАН