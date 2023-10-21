Він заявив, що не буде ховатися, якщо йому вручать повістку.

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, поспілкувався зі своїми підписниками в Instagram і розповів, чи поїде на фронт.

Так, одна з підписниць на тлі хейту Потапа через його часті поїздки за кордон написала, що кожен повинен бути на своєму місці. Більш того, вона запропонувала створити петицію, щоб артиста не відправляли на фронт.

"Він нам всім потрібен в тилу. Нехай працює як співак і продюсує інших. Всі повинні бути "на своїх місцях"", - написала дівчина.

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На цей коментар відреагував і сам артист. Він заявив, що якщо йому вручать повістку, він візьме в руки зброю і стане на захист України.

"Ніяких петицій. Призивають - йду. Я - чоловік, це обов'язок. А поки я роблю те, що вмію найкраще", - написав Олексій.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Потап і Каменських виїхали з України. Їх "застукали" в аеропорту Варшави. Як повідомили користувачі, подружжя відправилися в Барселону.

На це вже встиг відреагувати блогер Богдан Беспалов.

"Можливо, сонечко і засмага допоможуть розгубленій, засмученій, побитій життям зірковій парі. Десь заплакали Осадча і Горбунов", - написав Беспалов.

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