Чим він тут займається - поки невідомо.

Український музикант і продюсер Потап повернувся в Україну. Про це стало відомо з його інста-сторіз, де він їде в машині нашими вулицями.

На одному з кадрів Олексій Потапенко показав патріотичні шкарпетки, які вирішив одягнути для виходу в світ. Ймовірно, він заїхав у свій продюсерський центр, адже на одному з фото видно гітари.

Потім він проїхався Києвом і показав машину іншого автомобіліста, на якій було написано: "Миколаїв - моє серце".

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Варто відзначити, що за час повномасштабної війни Потап рідко з'являвся в Україні. В одному з інтерв'ю він розповів, що перебуває там, де корисний найбільше.

За його словами, він часто веде переговори про допомогу для нас в такий важкий час, тому змушений на них бути присутнім особисто. І найчастіше це відбувається за кордоном.

Чим Потап займається з 24 лютого 2022 року

Артист побудував NFT-платформу Help UA, яка допомагає постраждалим від війни людям. Також він став амбасадором батальйону "Добробат", який спонсорує відновлення зруйнованого житла через повномашстабне російське вторгнення.

Крім того, Потап виступає на благодійних концертах, де збирає гроші на допомогу нашій країні.

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