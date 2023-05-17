Артист "колесить" світом і домовляється про допомогу для України.

Український продюсер і репер Потап неодноразово піддавався хейту через те, що не перебуває в межах України. На це він відповідає: "Я не буваю в одному місці. Це пов'язано зі специфікою моєї роботи зараз".

В інтерв'ю ТСН артист розповів, що виступає на благодійних концертах, проводить аукціони і допомагає українській армії. Все це вимагає його особистої присутності і неважливо де саме - в Україні, Європі чи Америці.

"У мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я отримую гроші і допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільш корисним", - сказав Потап.

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Він додав, що виступає гарантом перед людьми, з якими домовляється про допомогу для нашої країни. Тому настільки і важлива його особиста присутність.

Чим Потап займається під час війни

Як артист розповів в інтерв'ю ТСН, він побудував NFT-платформу Help UA, яка допомагає постраждалим від війни людям.

Також він проводив аукціон в штаті Іллінойс, в ході якого вдалося зібрати гроші на протезування і реабілітацію 25 українським військовим.

Крім того, він є амбасадором батальйону "Добробат". Потап вже встиг профінансувати відновлення будинку мешканки Гостомеля - Надії Іванівни.

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