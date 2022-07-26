Співачка каже - не знає, як реагувати на їхнє повернення після перемоги.

Українська співачка Анастасія Приходько виклала в Facebook пост на досить болючу для багатьох тему. Так, знаменитість запитала, як реагувати на повернення після перемоги тих людей, які під час війни переховувалися за кордоном.

Йдеться про чоловіків, які вирушили в інші країни пересиджувати небезпечний час. Їх Настя назвала нахлібниками, згадавши ім'я репера Потапа, мультиартиста Монатіка, хореографа Влада Ями.

"Сьогодні розмовляла з моїм другом на тему того, як приймати наших чоловіків в момент перемоги, які свого часу виїхали за кордон під час повномасштабної війни!? Ну все люди виходять на вулицю, обіймають один одного і вітають з перемогою, і поруч стоїть Патап, Влад Яма, Монатік і так далі ... Мені говорити їм: "Вітаю з перемогою"? Або говорити: "Я так рада, що ви повернулися"... Або на кшталт: "О, як здорово, що ми всі разом"? Або обійняти і підтримати словами: "Як тобі там було важко, слава Богу, що все добре"... Ну ось що? У мене є одна версія, як їх можна називати – "чангалісти". Коротше, цікава була розмова з другом, але консенсусу в цій темі ми не досягли".

Відзначимо, чангалісти - це жаргонне слово, що означає нахлібника або непроханого гостя на заході.

У коментарях користувачі припустили, що таких чоловіків потрібно буде "вітати не з перемогою, а з 8 березня". Були і ті, хто підтримав перерахованих вище артистів, аргументувавши це тим, що у всіх свої обставини.

Нагадаємо, Анастасія Приходько розповіла про власний ЛГБТ-досвід.

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