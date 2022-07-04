Колись співачки товаришували, але одна сварка зруйнувала їхні хороші відносини.

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що багато років тому товаришували з російською зіркою Поліною Гагаріною, яка зараз активно підтримує злочинний режим Кремля. Співачки були досить близькими. Більш того, Гагаріна приїжджала до Приходько в Київ та навіть жила у неї вдома.

Але одна сварка назавжди зруйнувала їх теплі відносини.

"Ми з нею товаришували, вона приїжджала до мене в Київ на презентацію пісні "Между нами небо", яку ми робили разом з Давідом Каландадзе. Я її запросила, вона вдягала мої прикраси, ночувала у мене вдома. Я її підтримувала, хоча тоді була набагато вища неї за музичними досягненнями. А от коли вона підписала контракт з Костянтином Меладзе… У мене був концерт і Поліна погодилась співати "на розігріві". І вона мені телефонує і каже: "Зніми афішу, я виступати не буду". На моє питання "Чому?" вона відповіла, що тепер працює з Костею, а ми з ним більше ні. "Я не хочу бути з тобою пов’язана" - ось так сказала вона", - сказала Приходько в інтерв'ю "МУЗВАР".

І згадавши про те, як Гагаріна виступила на концерті у московських Лужниках у березні 2022, додала: "Якою мр*зотою була – такою і залишилась".

Нагадаємо, раніше Приходько жорстко "проїхалася" по Лободі і навіть Потапу.

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