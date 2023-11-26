Деякі артисти відмовилися від участі.

Співачка Настя Приходько висловилася щодо концерту "Новорічна музична платформа", де вперше з початку повномасштабної війни виступила Віра Брежнєва.

Артистка звернула увагу на те, що на афіші події не було вказано ім'я Брежнєвої. Її віднесли до "багатьох інших артистів", які також повинні були виступити.

А зробили це організатори, за словами Насті, тільки тому, що міг виникнути скандал. До слова, саме з цієї ж причини, продовжила Приходько, на концерт не запросили і її саму.

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Вона додала, що багато артистів все ж відмовилися від участі в концерті.

"Бачите, як цікаво. Саме зараз в "Жовтневому палаці" проходить запис новорічного вогника, де вас вітатиме з 2024 роком, роком Дракона, Віра Брежнєва. Тим більше цікаво, що в афішах вона не була вказана. Я добре знаю організаторів. Вони мене не покликали, тому що і вони мене добре знають. Я вас не буду вітати з Новим роком, мене там немає. Тому що вони знали, що це буде скандал", – сказала Приходько.

Нагадаємо, раніше Приходько гнівно "розпекла" Брежнєву і Лободу. Співачка зазначила, що виконувати пісні російською мовою з прапором України на плечах просто неприпустимо.

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