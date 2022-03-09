Прес-секретар Стінга зазначив, що виконавець "вражений" нападом РФ на Україну і не виступатиме ні для кого, пов'язаного з режимом Путіна.

Легендарний британський співак Стінг, який нещодавно публічно підтримав Україну, більше не виступатиме для олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це співак заявив виданню The Mirror.

"Жоден олігарх в Британії, Росії або де-небудь не в тому становищі, щоб замовляти концерт, весілля або вечірку. Ці дні пройшли", - сказав Стінг.

Прес-секретар Стінга додав, що виконавець "вражений" вторгненням РФ в Україну і не виступатиме ні для кого, пов'язаного з режимом Путіна.

Нагадаємо, в 2016 році Стінг грав на весіллі у сина магната Михайла Гуцерієва Саїда, за що йому заплатили мільярд доларів. На тому торжестві також виступала і Дженніфер Лопес.

Михайло Гуцерієв потрапив під санкції ЄС у 2021 році за тісні зв'язки з Олександром Лукашенком.

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