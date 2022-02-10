Це приблизна сума угоди, яку називають профільні ЗМІ.

Музикант Стінг продав права на весь свій музичний каталог, в тому числі сольні роботи і записи групи The Police, найбільшій у світі звукозаписній компанії Universal Music Group.

Сума угоди традиційно не розголошується, але профільні ЗМІ з посиланням на джерела називають приблизну цифру - $250 млн, передає Бі-бі-сі.

"Для мене дуже важливо, щоб у моєї творчої спадщини був дім, де її цінують і поважають - не тільки для того, щоб по-новому спілкуватися з відданими шанувальниками, але і для того, щоб познайомити з моїми піснями нову аудиторію, музикантів і покоління", - йдеться в заяві Стінга, який більшу частину своєї кар'єри співпрацював з UMG.

За умовами угоди, UMG отримує права на майстер-копії пісень, а також видавничі права - вони переходять підрозділу Universal Music Publishing Group.

"Стінг - геній авторської пісні, його музика пронизує світову культуру, - сказав глава Universal Music Group Люсьєн Грейндж. - Для нас велика честь, що всі роботи Стінга як автора пісень і виконавця тепер будуть перебувати в сім'ї UMG".

До цього повідомлялося про продаж каталогів Боба Ділана, Пола Саймона, Ніла Янга, співачок Тіни Тернер і Шакіри, груп Blondie і Red Hot Chili Peppers, а також діджея Девіда Гетти. Суми всіх цих угод були дев'ятизначними.

Скільки коштують права на музику і хто їх купує

Девід Боуї - $250 млн (Warner Music Group)

Боб Ділан - $200-450 млн (Universal Music Group)

Пол Саймон - $250 млн (Sony Music)

Ніл Янг - $150 млн (інвестфонд Hipgnosis Songs)

Red Hot Chili Peppers - $140 млн (Hipgnosis Songs)

Девід Гетта - $100 млн (Warner Music Group)

Для музикантів та їх спадкоємців продаж прав на музику є запорукою фінансової стабільності, а для великих рекорд-лейблів та інвестиційних фондів - можливістю обґрунтувати свою високу ринкову вартість і забезпечити дохід за рахунок стрімінгу та ліцензування музики для різних проектів.

Хто такий Стінг

70-річний Стінг (справжнє ім'я - Гордон Самнер) - музикант, актор, громадський діяч і філантроп.

У 1976-1984 роках був фронтменом рок-групи The Police, після чого почав успішну сольну кар'єру.

Він є володарем 17 статуеток "Греммі" і чотири рази номінувався на "Оскар" в категорії "Краща пісня".

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