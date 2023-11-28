Для нього вимагають більш жорсткого покарання.

Київська прокуратура оскаржила вирок акторові Остапу Ступці за ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

24 листопада суд призначив Ступці покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки і позбавив водійських прав на 8 років, проте прокуратура з цією постановою не згодна.

Прокуратура вимагає позбавити актора волі строком на три роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури.

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Зазначається, що прокуратура вже подала до суду апеляційну скаргу на вирок.

ДТП з Остапом Ступкою

У квітні 2023 року Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП. Він врізався в припарковане авто, в якому перебував водій. Чоловік отримав чимало травм, а сам Ступка не постраждав.

Згодом Ступку відправили на нічний домашній арешт. Під час суду актор називав аварію "фатумом" і говорив, що розкаявся. У червні домашній арешт ступці продовжили. Актор обіцяв відшкодувати потерпілому фізичний збиток.

Однак постраждалий в аварії чоловік заявив, що актор його "обдурив" і нібито не компенсував всі витрати. Сам Ступка звинувачення заперечує.

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